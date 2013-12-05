Программы для Андроид на русском языке
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Если вы плохо разбираетесь в английском языке, то этот раздел придет вам на помощь, тут отсортированы только программы для андроид с русским интерфейсом. В данной категории сайта upgrade-android.ru вы можете бесплатно скачать Андроид программы на русском языке.
Системные программы для Android на русском.
- AppControl - Следим за установленным софтом.
- File Manager - Полнофункциональный файловый менеджер, имеющий удобный дизайн пользовательского интерфейса.
- RAM Manager - Оптимизация оперативной памяти за счет редактирования настроек встроенного в Android таск-киллера.
- ZArchiver - Программа для управления архивами (менеджер архивов).
- Memory Booster - Утилита освобождает память устройства.
- Android Tuner - Полный контроль и мониторинг вашего Android устройства.
- X-Plore - Один и лучших файловых менеджеров.
- File expert - Продвинутый File Manager со встроенным FTP Server, Web Server, SMB.
- Ease Backup - Программа для резервного копирования данных и инструмент синхронизации.
- ES Проводник - Очень хороший файловый менеждер с мощным функционалом.
- ASTRO File Manager - Файловый менеджер с расширенными возможностями.
- 1Tap Cleaner - Очистка Кэша.
- Advanced Task Manager - Менеджер задач
- AppMonster - Программа для резервного копирования приложений.
- Titanium Backup - Резервное копирование приложений и пользовательских данных (sms/mss/контакты).
- Solid Explorer - Двухпанельный файловый менеджер.
- Startup Manager - Управление запуском приложений и сервисов.
- ROM Manager - Программа для быстрого доступа к функциям рековери.
- SystemApp Remover - Программа предназначена для удаления системных приложений.
- System Control - Комбайн для кастомных ядер.
- System Tuner - Многофункциональная утилита мониторинга процессов.
- mcTweaker root - Тонкая настройка параметров Android.
- Sidebar - Докбар для быстрого доступа к приложениям или играм.
- Smart Volume Control+ - Управление громкостью по профилям местоположения, времени, по событиям в календаре.
- Battery Notifier - Индикатор заряда батареи в верхнем статус-баре.
- MyBackup - Бэкап данных с возможностью восстановления на других платформах
- ZDbox - Масса инструментов для управления телефоном
- GO Backup - Позволяет создавать резервные копии всех ваших контактов, SMS и приложений.
- LBE Security Master - Лучшее приложение для контроля над активностью приложений и системы андроид.
- Root Explorer - Файловый менеджер для Root пользователя.
- Better Terminal Emulator - Эмулятор терминала, иногда бывает очень полезен, к примеру, для установки приложений в app-private.
- Эмулятор Терминала - Эмулятор терминала.
- AnTutu System Benchmark - Benchmark для теста всех основных параметров.
- AudioManager - Небольшой виджет для регулировки громкости.
- ROM Toolbox - Root-менеджер.
- Superuser - Программа для управления ROOT правами.
- Quick Boot - Любой ребут в один клик.
- FileGo - Файл-менеджер.
- AndroXplorer - Файловый менеджер.
- Multi Mount SD-Card - Монтирование SD с доступом и ПК, и телефона.
- Total Commander - Двухпанельный файловый менеджер для Android.
- SD Maid - Чистка "хвостов" за удалёнными приложениями.
- Quick Settings - Программа для быстрого доступа к настройкам.
- Quadrant Advanced - Бенчмарк устройств.
- ES File Explorer - Один из лучших файлменеджеров.
- MySettings - Быстрая настройка часто-используемых параметров.
- eRay - Продвинутый диспетчер задач.
- SCleaner - Комплексное средство для очистки Вашего устройства.
- Profile Scheduler - Удобный менеджер профилей.
- Dual File Manager - Функциональный и удобный файловый менеджер.
Мультимедиа программы для Android на русском.
- RockPlayer 2 - Отличный, стильный и оригинальный видео плеер, с аудио-видео синхронизацией.
- 0 player - Смотрим и слушаем YouTube!
- Фильмы онлайн HD - 10 000 онлайн фильмов в вашем распоряжении.
- Camera Awesome - Приложение для работы с камерой.
- Онлайн-радио RUSH - Бесплатное интернет-радио! 10 лучших радиостанций в твоём телефоне!
- XnSketch - Превратите свои фотографии в рисунок.
- ProCapture camera - Camera & Panorama, почувствуйте себя профессиональным фотографом.
- Next Music - Красивый, стильный, анимированный музыкальный плеер.
- MX Video Player - Видеоплеер, воспроизводящий практически все виды видео файлов.
- PlayerPro Music Player - Музыкальный проигрыватель для Android устройств.
- JetAudio - Превосходный музыкальный плеер теперь и на андроид.
- SoundHound - Поиск мелодий, исполнителей и т.д.
- Photo Studio - Мощный редактор изображений.
- LostFilm.TV - Лучшие сериалы на одном канале (lostfilm.tv).
- HDR Camera+ - Программа для создания красивых фото на Android смартфоне.
- VideoMix - Приложение для просмотра видео онлайн.
- Camera FV-5 - Камера с удобным интерфейсом и расширенным функционалом.
- Rocket Music Player - Плеер с простым в использовании интерфейсом.
- Shazam Encore - Поднеси телефон к динамику и через 15 секунд ты узнаешь исполнителя.
- Neutron Music Player - Профессиональное качество звука и удобный пользовательский интерфейс.
- Viral Pro (YouTube HD) - Клиент для Youtube с огромным функционалом, достойная замена для Youtube.
- CallRecorder - Программа для записи разговоров с линии.
- XnBooth - Приложение для обработки фотографий.
- Winamp - Музыкальный плейер от всем известного разработчика.
- TuneIn Radio - Удобное прослушивание интернет-радиостанций.
- UCam Ultra Camera - Шустрая камера, позволяющая снимать видео, делать панорамные снимки и др.
- VLC Player - Версия известного плееера VLC под Android.
- Bce TB кaнaлы Poccии - Телевизор в вашем телефоне или планшете.
- XiiaLive - Прослушивание потокового радио.
- Torrent Stream Controller - Просмотр телевидения и фильмов по технологии Torrent Stream.
- Screenshot UX - Создаем и редактируем скриншоты.
- Pho.to Lab - Программа для фотомонтажа.
- Angel Camera DX - Удобная и простая в работе камера с эффектами.
- SketchBook Mobile - Графический редактор.
- ALON MP3 Dictaphone - MP3 диктофон.
- Screenshot It - Программа для снятия скриншотов.
- Astro Player - Мощный медиа-плеер, поддерживающий прослушивание аудиокниг и подкастов.
- Photaf Panorama Pro - Отличная программка для создания панорамных фото с кучей настроек.
- All That Recorder - Диктофон. Поддержка форматов файлов: 3GP, WAV, OGG, MP3.
- FotoRus - Хороший фоторедактор, имеет несколько режим вариантов обработки фото.
- Skitch - Создаём аннотированные фотографии.
- F-Stop Media Gallery - Галерея медиа-файлов с возможностью защиты контента.
- Call Recorder - Диктофон для записи разговоров.
- PicsArt - Прекрасный графический редактор фотографий с большими возможностями.
- Snap Camera - Камера и галерея в стиле Jelly Bean 4.2.
- CameraPro (CameraX) - Приложение делает ваш Андроид мощной цифровой камерой.
- Call Recorder S2 & S3 - Функциональный и удобный диктофон для автоматической или ручной записи вызовов.
- PowerAMP - Аудио плеер для платформы Android 2.1 и выше с огромным количеством возможностей.
- Smart AudioBook Player - Программа для проигрывания аудиокниг.
- ID3Fixer - Исправляет ошибки музыкальной библиотеки.
- Rus Tag Fixer - Исправляет кодировку русских тегов в файлах mp3.
- DroCap2 for root users - Программа для снятия скриншотов на девайсе. Сохранение в формате png либо jpg.
- LgCamera - Камера (фото и видео) с расширенными возможностями.
- Spy Phone - Запись видео, звука, фото, при этом экран не работает.
- RockPlayer - Видео-плеер, воспроизведение множества форматов.
- RecForge - Диктофон с записью в WAV, MP3 или OGG форматах.
- Камера ZOOM FX - Кастомная камера для Андроида.
- Photo Book Maker - Позволяет сформировать ваш собственный фотоальбом из любимых фотографий.
- MixZing Music Player - Многофункциональный музыкальный плеер.
- Screenshot ER - Приложение для снятия скриншота с экрана.
Интернет программы для Android на русском.
- Google+ - Официальный клиент для социальной сети Google+ для Android.
- Pushbullet - Отправляйте файлы, заметки и многое другое из браузера на ПК прямо на телефон.
- Boat Browser - Легкий и шустрый интернет браузер.
- Агент Mail.Ru - Популярный российский мессенджер. Бесплатные звонки, сообщения и SMS.
- VKontakte - Официальное приложение ВКонтакте.
- Mozilla Firefox - Интернет-браузер Mozilla Firefox для Андроид.
- Line - Бесплатные звонки и групповые сообщения через 3G и WiFi.
- tTorrent - Популярный торрент-клиент для вашего Android устройства.
- DVGet - Mенеджер загрузок.
- Opera Mobile - Популярный и бесплатный интернет-браузер портирован на Android.
- IM+ - Мультипротокольный клиент обмена мгновенными сообщениями.
- 3G Watchdog - Программа слежения за расходом трафика.
- Google Chrome - Браузер Chrome для устройств Android.
- Skype - Официальный клиент Skype для Андроид.
- Яндекс.Диск - Бесплатный сервис для хранения ваших файлов и работы с ними.
- Next Browser - Браузер.
- UC Browser - Браузер с возможностью сжатия трафика.
- Dolphin Browser HD - Мощный, быстрый и элегантный браузер для Android.
- WhatsApp Messenger - Прямой обмен сообщениями со смартфона на смартфон без использования СМС.
- TeamViewer - Обеспечивает простой, быстрый и безопасный доступ к ПК.
- AdBlock Plus - Удаляет рекламу в браузере и других приложениях.
- Network Signal Info - Подробная информация о подключенных сетях (сот.связь, Wi-Fi).
- UC Browser HD - Браузер специально для планшетов.
- AdFree - Удаляет рекламу в браузере и других приложениях.
- AdAway - Блокировщик рекламы с поддержкой белых и чёрных списков.
- Network Tools - Автоматический мониторинг ресурсов сети Интернет.
- Dropbox - Dropbox клиент.
- Viber - Программа аналог скайпа.
- InoMail - Email - Почтовый клиент с приятным интерфейсом и приличными возможностями.
- Changelog Droid - Список изменений для недавно обновленных приложений.
- Internet Commander - Автоматическое управление интернетом, экономия батареи.
- AquaMail - Почтовая программа для Андроида.
- Mobile Counter - Приложение для слежения за расходом трафика.
- Одноклассники - Агент для Одноклассников.
- Maxthon Mobile - Порт известного PC браузера.
- AndFTP - FTP/SFTP/FTPS клиент.
- Boat Browser Mini - Шустрый интернет браузер.
- WebSharing - Доступ к содержимому телефона через обычный WebBrowser.
- AndSMB - Полнофункциональный Samba-клиент для Android-устройств.
- ICQ Mobile - Мобильная ICQ Android.
- NetFront Life Browser - Мощный, красивый браузер.
- AirDroid - Управление устройством из веб браузера компьютера с помощью Wi-Fi.
- Wireless Tether for Root - Обеспечивает доступ в интернет через Wi-Fi и Bluetooth соединение с Андроид.
- DroidWall - Программа для ограничения доступа приложений в интернет.
- WiFi Mouse - Преврати свой телефон/планшет в беспроводную мышь или клавиатуру.
- FtpCafe FTP Client - Простой и удобный FTP клиент, осуществляющий передачу данных с использованием: FTP, SFPT и FTPS.
- Opera Mini - Популярный интернет-браузер для Android.
- Sderni - Быстрый обмен файлами.
- Kaiten Mail - Расширенный email клиент.
- Jasmine IM - IM клиент для быстрого и удобного общения, ICQ, QIP, VK, Jabber и т.д.
Офисные программы для Android на русском.
- Any.DO - Функциональный, удобный и красивый список дел/заметок для Android.
- Evernote - Создание заметок, синхронизация с веб-сервером и компьютером.
- Mobisle Notes - Блокнот для Android.
- ezPDF Reader - Очень неплохая читалка PDF файлов.
- Сбербанк Онлайн - Позволяет управлять своими счетами, картами, кредитами и вкладами.
- Office Suite - Просмотрщик DOC, DOCX, TXT, XLS, XLSX, CSV, PPT, PPTX, PPS, PPSX и PDF.
- AlReader - Программа для чтения. Перенос AlReader2 для WinMobile на Android.
- Moon Reader - Функциональный ридер с большим количеством настроек и удобным интерфейсом.
- Timely - Будильник - Это замечательный будильник для Android.
- Будильник - Alarm Clock - Мощный будильник.
- DoubleTwist Alarm Clock - DoubleTwist Alarm Clock самый красивый будильник в Play Google.
- АВВYY ТехtGrаbbеr - Многофункциональный сканер-переводчик.
- WakeVoice vocal - Оригинальный будильник! Через синтез речи, ваше приложение будет говорить с вами.
- Translate.Ru Plus - Переводчик.
- Thinkfree Office - Просмотр, редактирование, создание док-ов для Word/Excel/Powerpoint.
- Paypal - Клиент для PayPal.
- Visa QIWI Wallet - Клиент для мобильного кошелька.
- Quickoffice - Отличный офис на Android.
- Cool Reader - Портированная версия известной программы для чтения файлов: .fb2, .txt, .rtf, .doc, .epub, .chm и др.
- Alarm Clock Xtreme - Мощный будильник.
- Smart Office 2 - Лучший на сегодняшний день офисный пакет для вашего андроид-смарта.
- ConvertPad Plus - Мощный и полноценный преобразователь единиц измерения и валют.
- Fancy Widgets - Виджет часов и погоды в стиле Sense.
- Birthdays - Виджет дней рождения и напоминаний.
- Glass Widgets - Виджет часов, календаря, новостей.
- FBReader - Программа для чтения электронных книг.
- TheCurrency - Программа для просмотра и конвертирования курса валют.
- Documents To Go - Просмотр и редактирование Word, Excel и PowerPoint.
- Mobile Doc Scanner - Многостраничный сканер документов.
- Sleep as Android - Будильник с фазами сна.
- Android Web Editor - Мобильное приложение для веб разработчиков.
- RepliGo PDF - Конвертирование документов под КПК.
- Numbers Convert - Программа для перевода чисел между системами счисления.
- Adobe Reader - Читалка для PDF-файлов.
- Notepad - Великолепный многофункциональный блокнот для андроид.
- Memento Database - Личная база данных.
- RealCalc Plus - Мощный инженерный калькулятор.
Программы безопасности для Android на русском.
- Сейф - Хранение фото, видео, паролей и всего остального в безопасности и недосягаемости для третьих лиц.
- Dr.Web - Комплексная защита от всех типов угроз для мобильных устройств.
- Cerberus - Поможет вернуть потерянный или украденный телефон.
- Orbot - Защита конфиденциальных данных в сети Интернет.
- PassKeeper - Удобный хранитель паролей.
- ESET Mobile Security - Антивирус для Андроид.
- BioWallet Signature - Биометрический менеджер паролей.
- Wallet (Бумажник) - Приложение для отслеживания ваших доходов и расходов.
- Norton Security - Антивирус, блокировка звонков, телефона.
- Kaspersky Mobile - Защита от вирусов, программ-шпионов, помогает найти утерянный телефон.
Программы телефонной части для Android на русском.
- Call Dispatcher - Определение страны, города, области и оператора по телефонному номеру.
- EvolveSMS - Удобная альтернатива стандартному решению обмена SMS на Android устройстве.
- SMS Backup & Restore - Резервное копирование и восстановление SMS.
- Balance BY - Автоматическая проверка баланса аккаунтов.
- aFirewall - Фильтрация нежелательных звонков и sms.
- BIG caller ID - Установить фотографию в полноэкранном режиме на вызовы от ваших друзей.
- Root Call Blocker - Файрволл входящих звонков.
- Full Screen Caller - Фотография вызывающего абонента во весь экран.
- RocketDial - Мощный и быстрый менеджер контактов.
- Tasker - Выполнение действий по событиям.
- Shady SMS - Скрытие контактов, звонков, SMS, MMS.
- ProXimity Talk - Ответ на вызов, просто приложив телефон к уху!
- Call Master - Менеджер блокировки звонков и СМС.
- Handcent SMS - Утилита для СМС.
- cluBalance - Виджет для мониторинга средств на счете + подробная статистика.
- PhoneWeaver - Умный менеджер управления профилями.
- AndFire - Фильтрация SMS-сообщений, блокировка звонков, firewall, блокировка FTP SMTP POP3 и защита от вирусов.
Программы навигации для Android на русском.
- 2 ГИС - Карты и справочники.
- Navitel Navigator - Навигатор.
- MapsWithMe - Бесплатные оффлайн карты.
Разные программы для Android на русском.
- КиноПоиск - Официальное приложение крупнейшего русскоязычного киносайта.
- Smart Tools - Набор полезных инструментов для Android.
- LED фонарик HD - Программа для использования Android-устройства в качестве фонарика.
- Runtastic - Автоматически записывает время, расстояние и многое другое.
- aTools - Набор инструментов для Android.
- Sixaxis Controller - Приложение позволяет вам использовать ваши Sixaxis и DualShock 3 контроллеры во многих из ваших любимых игр и приложений.
- Swiss Army Knife - Приложение содержит множество мелких инструментов: фонарик, линейку, таймер, секундомер, компас и пузырьковый уровень.
- ElectroDroid - Довольно продвинутый справочник для радиолюбителя.
- My Horoscope - Гороскоп.
- Horoscope HD - Гороскоп HD для вас.
- Runtastic Pedometer - Подсчет шагов, подсчет потраченных калорий и т.д.
- Runtastic Altimeter - Альтиметр с функцией Геопозицирования.
- Runtastic Heart Rate - Приложение слежения за сердечным ритмом.
- QuitNow! - Бросаем курить.
- AMetro - Справочник метро и другого рельсового транспорта городов мира.
- Smartive Travel - On-line бронирование и покупка билетов на поезд и самолет.
- Яндекс электрички - Расписание электропоездов.
- Спортивное питание - Каталог о спортивном питании, витаминах и минералах.
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