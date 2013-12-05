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Программы для Андроид на русском языке

вкл. . Опубликовано в андроид программы на русском

[Системные] [Мультимедиа] [Интернет] [Офисные] [Безопасность] [Телефонная часть] [Навигация] [Разное

Если вы плохо разбираетесь в английском языке, то этот раздел придет вам на помощь, тут отсортированы только программы для андроид с русским интерфейсом. В данной категории сайта upgrade-android.ru вы можете бесплатно скачать Андроид программы на русском языке.

Системные программы для Android на русском.

  • AppControl - Следим за установленным софтом.
  • File Manager - Полнофункциональный файловый менеджер, имеющий удобный дизайн пользовательского интерфейса.
  • RAM Manager - Оптимизация оперативной памяти за счет редактирования настроек встроенного в Android таск-киллера. 
  • ZArchiver - Программа для управления архивами (менеджер архивов).
  • Memory Booster - Утилита освобождает память устройства.
  • Android Tuner - Полный контроль и мониторинг вашего Android устройства.
  • X-Plore - Один и лучших файловых менеджеров.
  • File expert - Продвинутый File Manager со встроенным FTP Server, Web Server, SMB.
  • Ease Backup - Программа для резервного копирования данных и инструмент синхронизации.
  • ES Проводник - Очень хороший файловый менеждер с мощным функционалом.
  • ASTRO File Manager - Файловый менеджер с расширенными возможностями. 
  • 1Tap Cleaner - Очистка Кэша.
  • Advanced Task Manager - Менеджер задач
  • AppMonster - Программа для резервного копирования приложений.
  • Titanium Backup - Резервное копирование приложений и пользовательских данных (sms/mss/контакты).
  • Solid Explorer - Двухпанельный файловый менеджер.
  • Startup Manager - Управление запуском приложений и сервисов. 
  • ROM Manager - Программа для быстрого доступа к функциям рековери.
  • SystemApp Remover - Программа предназначена для удаления системных приложений.
  • System Control - Комбайн для кастомных ядер.
  • System Tuner - Многофункциональная утилита мониторинга процессов.
  • mcTweaker root - Тонкая настройка параметров Android.
  • Sidebar - Докбар для быстрого доступа к приложениям или играм.
  • Smart Volume Control+ - Управление громкостью по профилям местоположения, времени, по событиям в календаре.
  • Battery Notifier - Индикатор заряда батареи в верхнем статус-баре.
  • MyBackup - Бэкап данных с возможностью восстановления на других платформах
  • ZDbox - Масса инструментов для управления телефоном
  • GO Backup - Позволяет создавать резервные копии всех ваших контактов, SMS и приложений.
  • LBE Security Master - Лучшее приложение для контроля над активностью приложений и системы андроид.
  • Root Explorer - Файловый менеджер для Root пользователя.
  • Better Terminal Emulator - Эмулятор терминала, иногда бывает очень полезен, к примеру, для установки приложений в app-private.
  • Эмулятор Терминала - Эмулятор терминала.
  • AnTutu System Benchmark - Benchmark для теста всех основных параметров.
  • AudioManager - Небольшой виджет для регулировки громкости.
  • ROM Toolbox - Root-менеджер.
  • Superuser - Программа для управления ROOT правами.
  • Quick Boot - Любой ребут в один клик.
  • FileGo - Файл-менеджер.
  • AndroXplorer - Файловый менеджер.
  • Multi Mount SD-Card - Монтирование SD с доступом и ПК, и телефона.
  • Total Commander - Двухпанельный файловый менеджер для Android.
  • SD Maid - Чистка "хвостов" за удалёнными приложениями.
  • Quick Settings - Программа для быстрого доступа к настройкам.
  • Quadrant Advanced - Бенчмарк устройств.
  • ES File Explorer - Один из лучших файлменеджеров.
  • MySettings - Быстрая настройка часто-используемых параметров.
  • eRay - Продвинутый диспетчер задач.
  • SCleaner - Комплексное средство для очистки Вашего устройства.
  • Profile Scheduler - Удобный менеджер профилей.
  • Dual File Manager - Функциональный и удобный файловый менеджер.

Мультимедиа программы для Android на русском.

  • RockPlayer 2 - Отличный, стильный и оригинальный видео плеер, с аудио-видео синхронизацией.
  • 0 player - Смотрим и слушаем YouTube!
  • Фильмы онлайн HD - 10 000 онлайн фильмов в вашем распоряжении.
  • Camera Awesome - Приложение для работы с камерой.
  • Онлайн-радио RUSH - Бесплатное интернет-радио! 10 лучших радиостанций в твоём телефоне!
  • XnSketch - Превратите свои фотографии в рисунок.
  • ProCapture camera - Camera & Panorama, почувствуйте себя профессиональным фотографом.
  • Next Music - Красивый, стильный, анимированный музыкальный плеер.
  • MX Video Player - Видеоплеер, воспроизводящий практически все виды видео файлов.
  • PlayerPro Music Player - Музыкальный проигрыватель для Android устройств.
  • JetAudio - Превосходный музыкальный плеер теперь и на андроид.
  • SoundHound - Поиск мелодий, исполнителей и т.д.
  • Photo Studio - Мощный редактор изображений.
  • LostFilm.TV - Лучшие сериалы на одном канале (lostfilm.tv).
  • HDR Camera+ - Программа для создания красивых фото на Android смартфоне.
  • VideoMix - Приложение для просмотра видео онлайн.
  • Camera FV-5 - Камера с удобным интерфейсом и расширенным функционалом.
  • Rocket Music Player - Плеер с простым в использовании интерфейсом.
  • Shazam Encore - Поднеси телефон к динамику и через 15 секунд ты узнаешь исполнителя.
  • Neutron Music Player - Профессиональное качество звука и удобный пользовательский интерфейс.
  • Viral Pro (YouTube HD) - Клиент для Youtube с огромным функционалом, достойная замена для Youtube.
  • CallRecorder - Программа для записи разговоров с линии.
  • XnBooth - Приложение для обработки фотографий.
  • Winamp - Музыкальный плейер от всем известного разработчика. 
  • TuneIn Radio - Удобное прослушивание интернет-радиостанций.
  • UCam Ultra Camera - Шустрая камера, позволяющая снимать видео, делать панорамные снимки и др.
  • VLC Player - Версия известного плееера VLC под Android.
  • Bce TB кaнaлы Poccии - Телевизор в вашем телефоне или планшете.
  • XiiaLive - Прослушивание потокового радио.
  • Torrent Stream Controller - Просмотр телевидения и фильмов по технологии Torrent Stream.
  • Screenshot UX - Создаем и редактируем скриншоты.
  • Pho.to Lab - Программа для фотомонтажа.
  • Angel Camera DX - Удобная и простая в работе камера с эффектами.
  • SketchBook Mobile - Графический редактор.
  • ALON MP3 Dictaphone - MP3 диктофон.
  • Screenshot It - Программа для снятия скриншотов.
  • Astro Player - Мощный медиа-плеер, поддерживающий прослушивание аудиокниг и подкастов.
  • Photaf Panorama Pro - Отличная программка для создания панорамных фото с кучей настроек.
  • All That Recorder - Диктофон. Поддержка форматов файлов: 3GP, WAV, OGG, MP3.
  • FotoRus - Хороший фоторедактор, имеет несколько режим вариантов обработки фото.
  • Skitch - Создаём аннотированные фотографии.
  • F-Stop Media Gallery - Галерея медиа-файлов с возможностью защиты контента.
  • Call Recorder - Диктофон для записи разговоров.
  • PicsArt - Прекрасный графический редактор фотографий с большими возможностями.
  • Snap Camera - Камера и галерея в стиле Jelly Bean 4.2.
  • CameraPro (CameraX) - Приложение делает ваш Андроид мощной цифровой камерой.
  • Call Recorder S2 & S3 - Функциональный и удобный диктофон для автоматической или ручной записи вызовов.
  • PowerAMP - Аудио плеер для платформы Android 2.1 и выше с огромным количеством возможностей.
  • Smart AudioBook Player - Программа для проигрывания аудиокниг.
  • ID3Fixer - Исправляет ошибки музыкальной библиотеки.
  • Rus Tag Fixer - Исправляет кодировку русских тегов в файлах mp3.
  • DroCap2 for root users - Программа для снятия скриншотов на девайсе. Сохранение в формате png либо jpg.
  • LgCamera - Камера (фото и видео) с расширенными возможностями.
  • Spy Phone - Запись видео, звука, фото, при этом экран не работает.
  • RockPlayer - Видео-плеер, воспроизведение множества форматов.
  • RecForge - Диктофон с записью в WAV, MP3 или OGG форматах.
  • Камера ZOOM FX - Кастомная камера для Андроида.
  • Photo Book Maker - Позволяет сформировать ваш собственный фотоальбом из любимых фотографий.
  • MixZing Music Player - Многофункциональный музыкальный плеер.
  • Screenshot ER - Приложение для снятия скриншота с экрана.

Интернет программы для Android на русском.

  • Google+ - Официальный клиент для социальной сети Google+ для Android.
  • Pushbullet - Отправляйте файлы, заметки и многое другое из браузера на ПК прямо на телефон.
  • Boat BrowserЛегкий и шустрый интернет браузер.
  • Агент Mail.Ru - Популярный российский мессенджер. Бесплатные звонки, сообщения и SMS.
  • VKontakte - Официальное приложение ВКонтакте.
  • Mozilla Firefox - Интернет-браузер Mozilla Firefox для Андроид.
  • Line - Бесплатные звонки и групповые сообщения через 3G и WiFi.
  • tTorrent - Популярный торрент-клиент для вашего Android устройства.
  • DVGet - Mенеджер загрузок.
  • Opera Mobile - Популярный и бесплатный интернет-браузер портирован на Android.
  • IM+ - Мультипротокольный клиент обмена мгновенными сообщениями. 
  • 3G Watchdog - Программа слежения за расходом трафика.
  • Google Chrome - Браузер Chrome для устройств Android.
  • Skype - Официальный клиент Skype для Андроид.
  • Яндекс.Диск - Бесплатный сервис для хранения ваших файлов и работы с ними.
  • Next Browser - Браузер.
  • UC Browser - Браузер с возможностью сжатия трафика.
  • Dolphin Browser HD - Мощный, быстрый и элегантный браузер для Android.
  • WhatsApp Messenger - Прямой обмен сообщениями со смартфона на смартфон без использования СМС.
  • TeamViewer - Обеспечивает простой, быстрый и безопасный доступ к ПК.
  • AdBlock Plus - Удаляет рекламу в браузере и других приложениях.
  • Network Signal Info - Подробная информация о подключенных сетях (сот.связь, Wi-Fi).
  • UC Browser HD - Браузер специально для планшетов.
  • AdFree - Удаляет рекламу в браузере и других приложениях.
  • AdAway - Блокировщик рекламы с поддержкой белых и чёрных списков.
  • Network Tools - Автоматический мониторинг ресурсов сети Интернет.
  • Dropbox - Dropbox клиент.
  • Viber - Программа аналог скайпа.
  • InoMail - Email - Почтовый клиент с приятным интерфейсом и приличными возможностями.
  • Changelog Droid - Список изменений для недавно обновленных приложений.
  • Internet Commander - Автоматическое управление интернетом, экономия батареи.
  • AquaMail - Почтовая программа для Андроида.
  • Mobile Counter - Приложение для слежения за расходом трафика.
  • Одноклассники - Агент для Одноклассников.
  • Maxthon Mobile - Порт известного PC браузера.
  • AndFTP - FTP/SFTP/FTPS клиент.
  • Boat Browser Mini - Шустрый интернет браузер.
  • WebSharing - Доступ к содержимому телефона через обычный WebBrowser.
  • AndSMB - Полнофункциональный Samba-клиент для Android-устройств. 
  • ICQ Mobile - Мобильная ICQ Android.
  • NetFront Life Browser - Мощный, красивый браузер.
  • AirDroid - Управление устройством из веб браузера компьютера с помощью Wi-Fi.
  • Wireless Tether for Root - Обеспечивает доступ в интернет через Wi-Fi и Bluetooth соединение с Андроид.
  • DroidWall - Программа для ограничения доступа приложений в интернет.
  • WiFi Mouse - Преврати свой телефон/планшет в беспроводную мышь или клавиатуру.
  • FtpCafe FTP Client - Простой и удобный FTP клиент, осуществляющий передачу данных с использованием: FTP, SFPT и FTPS.
  • Opera Mini - Популярный интернет-браузер для Android.
  • Sderni - Быстрый обмен файлами.
  • Kaiten Mail - Расширенный email клиент.
  • Jasmine IM - IM клиент для быстрого и удобного общения, ICQ, QIP, VK, Jabber и т.д.

Офисные программы для Android на русском.

  • Any.DO - Функциональный, удобный и красивый список дел/заметок для Android.
  • Evernote - Создание заметок, синхронизация с веб-сервером и компьютером.
  • Mobisle NotesБлокнот для Android.
  • ezPDF Reader - Очень неплохая читалка PDF файлов.
  • Сбербанк Онлайн - Позволяет управлять своими счетами, картами, кредитами и вкладами.
  • Office Suite - Просмотрщик DOC, DOCX, TXT, XLS, XLSX, CSV, PPT, PPTX, PPS, PPSX и PDF.
  • AlReader - Программа для чтения. Перенос AlReader2 для WinMobile на Android.
  • Moon Reader - Функциональный ридер с большим количеством настроек и удобным интерфейсом.
  • Timely - Будильник - Это замечательный будильник для Android.
  • Будильник - Alarm Clock - Мощный будильник.
  • DoubleTwist Alarm Clock - DoubleTwist Alarm Clock самый красивый будильник в Play Google.
  • АВВYY ТехtGrаbbеr - Многофункциональный сканер-переводчик.
  • WakeVoice vocal - Оригинальный будильник! Через синтез речи, ваше приложение будет говорить с вами. 
  • Translate.Ru Plus - Переводчик.
  • Thinkfree Office - Просмотр, редактирование, создание док-ов для Word/Excel/Powerpoint.
  • Paypal - Клиент для PayPal.
  • Visa QIWI Wallet - Клиент для мобильного кошелька.
  • Quickoffice - Отличный офис на Android.
  • Cool Reader - Портированная версия известной программы для чтения файлов: .fb2, .txt, .rtf, .doc, .epub, .chm и др.
  • Alarm Clock Xtreme - Мощный будильник.
  • Smart Office 2 - Лучший на сегодняшний день офисный пакет для вашего андроид-смарта.
  • ConvertPad Plus - Мощный и полноценный преобразователь единиц измерения и валют.
  • Fancy Widgets - Виджет часов и погоды в стиле Sense.
  • Birthdays - Виджет дней рождения и напоминаний.
  • Glass Widgets - Виджет часов, календаря, новостей.
  • FBReader - Программа для чтения электронных книг.
  • TheCurrency - Программа для просмотра и конвертирования курса валют.
  • Documents To Go - Просмотр и редактирование Word, Excel и PowerPoint.
  • Mobile Doc Scanner - Многостраничный сканер документов.
  • Sleep as Android - Будильник с фазами сна.
  • Android Web Editor - Мобильное приложение для веб разработчиков.
  • RepliGo PDF - Конвертирование документов под КПК.
  • Numbers Convert - Программа для перевода чисел между системами счисления.
  • Adobe Reader - Читалка для PDF-файлов.
  • Notepad - Великолепный многофункциональный блокнот для андроид.
  • Memento Database - Личная база данных.
  • RealCalc PlusМощный инженерный калькулятор.

Программы безопасности для Android на русском.

  • Сейф - Хранение фото, видео, паролей и всего остального в безопасности и недосягаемости для третьих лиц.
  • Dr.Web - Комплексная защита от всех типов угроз для мобильных устройств.
  • Cerberus - Поможет вернуть потерянный или украденный телефон.
  • Orbot - Защита конфиденциальных данных в сети Интернет.
  • PassKeeper - Удобный хранитель паролей.
  • ESET Mobile Security - Антивирус для Андроид.
  • BioWallet Signature - Биометрический менеджер паролей.
  • Wallet (Бумажник) - Приложение для отслеживания ваших доходов и расходов.
  • Norton Security - Антивирус, блокировка звонков, телефона.
  • Kaspersky Mobile - Защита от вирусов, программ-шпионов, помогает найти утерянный телефон.

Программы телефонной части для Android на русском.

  • Call Dispatcher - Определение страны, города, области и оператора по телефонному номеру.
  • EvolveSMS - Удобная альтернатива стандартному решению обмена SMS на Android устройстве.
  • SMS Backup & Restore - Резервное копирование и восстановление SMS.
  • Balance BY - Автоматическая проверка баланса аккаунтов.
  • aFirewall - Фильтрация нежелательных звонков и sms.
  • BIG caller ID - Установить фотографию в полноэкранном режиме на вызовы от ваших друзей.
  • Root Call Blocker - Файрволл входящих звонков.
  • Full Screen Caller - Фотография вызывающего абонента во весь экран.
  • RocketDial - Мощный и быстрый менеджер контактов.
  • Tasker - Выполнение действий по событиям.
  • Shady SMS - Скрытие контактов, звонков, SMS, MMS.
  • ProXimity Talk - Ответ на вызов, просто приложив телефон к уху!
  • Call Master - Менеджер блокировки звонков и СМС.
  • Handcent SMS - Утилита для СМС.
  • cluBalance - Виджет для мониторинга средств на счете + подробная статистика.
  • PhoneWeaver - Умный менеджер управления профилями.
  • AndFire - Фильтрация SMS-сообщений, блокировка звонков, firewall, блокировка FTP SMTP POP3 и защита от вирусов.

Программы навигации для Android на русском.

Разные программы для Android на русском.

  • КиноПоиск - Официальное приложение крупнейшего русскоязычного киносайта.
  • Smart Tools - Набор полезных инструментов для Android.
  • LED фонарик HD - Программа для использования Android-устройства в качестве фонарика.
  • Runtastic - Автоматически записывает время, расстояние и многое другое.
  • aTools - Набор инструментов для Android.
  • Sixaxis Controller - Приложение позволяет вам использовать ваши Sixaxis и DualShock 3 контроллеры во многих из ваших любимых игр и приложений.
  • Swiss Army Knife - Приложение содержит множество мелких инструментов: фонарик, линейку, таймер, секундомер, компас и пузырьковый уровень.
  • ElectroDroid - Довольно продвинутый справочник для радиолюбителя.
  • My Horoscope - Гороскоп.
  • Horoscope HD - Гороскоп HD для вас.
  • Runtastic Pedometer - Подсчет шагов, подсчет потраченных калорий и т.д.
  • Runtastic Altimeter - Альтиметр с функцией Геопозицирования.
  • Runtastic Heart Rate - Приложение слежения за сердечным ритмом.
  • QuitNow! - Бросаем курить.
  • AMetro - Справочник метро и другого рельсового транспорта городов мира.
  • Smartive Travel - On-line бронирование и покупка билетов на поезд и самолет.
  • Яндекс электрички - Расписание электропоездов.
  • Спортивное питание - Каталог о спортивном питании, витаминах и минералах.

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